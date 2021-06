VILJA KÜSIB | Arkadi Popov Keskerakonda astumisest ja valimistel kandideerimisest: elame, näeme

Päris ausalt, mulle oli see skandaal ootamatu. Jah, mul olid linnapeaga suhted seoses kriisi lahendamisega. Tegime koos tööd. Et konkurss tuleb, sellest oli möödaminnes juttu.

Ma ei saa mööda kiusatusest tuletada meelde skandaali, millega ametisse jäite. Tollane haigla nõukogu liige Peeter Mardna rääkis välja, et konkurss on puhas pokazuhha, niikuinii saate teie ametisse. Nii ka läks. Konkursi usaldusväärsus sellega kindlasti langes. Teiegi mainele langes ehk pisike plekk?

See oli kaalutletud otsus. Haigla juhtimine on tõsine ettevõtmine, eriti kui ei ole varem seda teinud. Enne seda juhtisin kiirabikeskust ja teadsin, kui mahukas on nii see kui ka meditsiinijuhtimise töö. Jutt käis haigla juhtimisest kriisiolukorras. Kui sellega koos oleks tulnud täita tõsiseid ülesandeid kriisi juhtimisel riigis, poleks kindlasti kas üheks või teiseks piisavalt aega jäänud.

Algatuseks sellest, kuidas te Lääne-Tallinna keskhaigla juhiks saite. Mäletatavasti toimus terviseametis pärast esimest lainet verevahetus, teie esiti jäite. Siis kandideerisite ja saite Lääne-Tallinna keskhaigla juhiks. Hiljem on TA uus juht Üllar Lanno kahetsenud, et te ei jätkanud, ja viidanud, et haigla nõukogu ei pidanud seda sobivaks. Nõukogu liige Betina Beškina on viidanud, et teie ise ei pidanud õigeks kahel toolil istuda. Kuidas sellega siis oli?

Kõik sobib hästi. Need on lähedased ülesanded. Kriiside lahendamine meeldib mulle väga, nii et haigla juhtimine kriisi olukorras meeldib ka. Sellist mastaapset vaktsineerimist nagu praegu tehakse Eesti ajaloos esimest korda. Ka see on kriisi lahendamine.

Piirangud töötasid kindlasti. Läks nii, nagu ennustasid ministrid ja teadusnõukoda. Ka eelmisel aastal oli nii, et kui saabus suvi, siis viirus taandus mõneks ajaks. Usun, et Eestis olukord stabiliseerub. Võti seisneb vaktsineerimises. Rohkem kui 20 protsenti elanikkonnast on selle haiguse eest juba täielikult kaitstud vaktsineerimisega, lisaks sellele umbes kümme protsenti läbipõdenuid. Pluss need, kes on saanud esimese doosi. See kõik soodustab kindlasti nakatumise vähenemist juulis.

Viimastel nädalatel on nakatumisnäitajad kiirelt langenud ja jätkanud kukkumist ka piirangute lõdvendamise järel. Mis on selle põhjus?

See on praktiliselt möödas. Haiglas viskasime juba mõnda aega nalja ulmelise kuupäeva üle, mil saame sellele punkti panna, ja see oli 15. juuni. Arvan, et hädaolukord lõpeb peagi ja hakkame rääkima hädaolukorra ohust. Praegu kehtib veel hädaolukord ja ei saa öelda, et kõik on väga hästi. Oleme kollases alas, aga olukord paraneb iga päevaga.

Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Kas pandeemia on nüüd lõpuks möödas ja me võime kergendatult hingata?

Ei saa öelda, olen parem või parim. Ma ei tea. See oli nõukogu otsus. Iga visioon, mis esitatakse, on omaette väärtus.

Kõigepealt oli vaja esitada strateegiline dokument, milles on kirjeldatud tööplaan ehk siis see, mida ma kavatsen kolme aasta jooksul teha. Nüüd olen pool aastat sellel ametipostil olnud ja kõiki selles plaanis kirjeldatud samme tasapisi astutakse.

Jah. Et võib osaleda. Sellega asi piirdus. Mõtlesin selle peale tükk aega, viimase hetkeni, mulle ei olnud selge, kas tahan kandideerida. Midagi kaotada mul ausalt öeldes ei olnud. Mul oli päris hea töökoht. Haigla juhtimine on keeruline ja vastutus suur. Otsuse tegin kaalutletult ja tekkinud probleem oli mulle ootamatu ja väga ebameeldiv. Arvan, et konkursi võitsin ausalt.

Karjaimmuunsusest millegipärast enam ei räägita, miks?

Kui umbes 80 protsenti elanikkonnast on immuunne, siis ongi tegemist kollektiivse immuunsusega: 70 protsenti vaktsineerituid ja 10% läbipõdenuid. Kui saavutasime haiglas 70protsendise vaktsineerituse taseme, läbipõdenutega koos 80 protsenti immuunseid töötajaid, pole värskelt keegi haigestunud, ainult kolm inimest on isolatsioonis.

Ent riigis on 70 protsendini veel pikk tee minna, eriti Ida-Virumaal. Kuidas seatud eesmärk saavutada?

Kasutama peaks kõiki vahendeid, mis võiks toimida. Meie kõigi huvides on, et normaalne elu taastuks. Et poleks vaja midagi kinni panna, et haiglad ei oleks ülekoormatud ja keegi ei sureks sellesse haigusse.

Kuidas ikkagi kallutada kahtlejaid süstimisotsuse poole?

Inimene mõtleb enamasti saadava kasu peale. Kasu võib olla väga märgatav. Näiteks kardab inimene, et haigestub ja sureb. Tema vaktsineerib esimesena. Need, kes ei karda, aga pigem mõtlevad kasu peale, planeerivad näiteks reisi. Nemadki tahtsid kaitsesüstida juba mais ja üleriigiline digiregistratuur läks umbe. Tulemas oli suvi ja me avasime väravaid, et üha rohkem vaktsineerida neid aktiivseid inimesi, kes suvel puhkavad mujal.

Millega seletada süstimistempo langust viimastel nädalatel?

Inimesed juba reisivad ja need, kes väga tahtsid, on süsti juba kätte saanud või saavad juuni jooksul. Kaja keskuses jääb juba vaktsiine kasutamata. Inimesed panid aja kirja, aga ei tule kohale. Näiteks 810 on registreeritud, aga tuleb vaevalt 700. Ootelistid on praegu juba tühjad. Inimesed arvavad millegipärast, et sellega ei ole nii kiire. Mingid „kommid” tuleb ilmselt välja mõelda.

Missugused need võiksid olla?

Näiteks kontserdid või üritused, kuu inimesed pääsevad immuunsust tõendava dokumendiga.

Kuidas oleks kingitustega? Õlu, tort, raha?