Macron teatas Prantsusmaa islamistide vastase operatsiooni lõpust Malis

Macron ütles, et Prantsusmaa terrorismivastane operatsioon Lääne-Aafrikas lõpeb ja see liidetakse laiema rahvusvahelise missiooniga, vahendab France 24.

„Me peame pidama dialoogi oma Aafrika ja Euroopa partneritega. Me jätame alles oma terrorismivastase tugisamba erivägedega, mitmesaja sõduriga... ja on teine sammas, mis on koostöö ja mida me tugevdame,” lisas Macron.