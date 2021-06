Kaja Kallas avalikus kirjas Soome peaministrile: selline olukord ei saa olla päriselt 2000. aastate Euroopa Liidus

"Hea Sanna, olen mures. Olen rääkinud sulle murest varemgi Kesärantas, Portos, Brüsselis ja ka telefoni teel," seisab Soome suurimas päevalehes Helsingin Sanomat ilmunud pöördumises.

"Juba neli ja pool kuud on lapsed tuhandetes Eesti kodudes igatsenud isasid ja emasid ning lootnud, et nad saabuvad nädalalõpuks koju. Kurvalt, sest lootus on nädalast nädalasse olnud asjata ja lõppu murele ei paista. Hea Sanna, selline olukord ei saa olla päriselt 2000. aastate Euroopa Liidus," kinnitas Kallas.

Eesti peaministri sõnul on meil nakatumisnäitajad langenud, mistõttu võiks kaks naaberriiki jõuda lahenduseni, mis lubab Soomes töötavatel eestlastel jälle liikuda kodumaa ja töökoha vahet.

Ka kinnitas Kaja Kallas, et Soome kaubavahetus sõltub muu hulgas ka Eesti kaudu minevast liiklusest. "Veoautosid ei saa laadida lennukisse," viitas ta Soome värskele otsusele, et tööränne on lubatud vaid juhul, kui riiki saabutakse lennukiga.

Peaministri sõnul on Eesti juba jaanuari lõpust alates pakkunud Soomele mitmeid lahendusi töörände taasavamiseks. "See, et Soomes töötavad eestlased ei saa töökoha kaotamise riskita reisida ühest riigist teise, pole õige ja lisaks on see vastuolus Euroopa Liidu reeglitega," kinnitas Eesti valitsusjuht.