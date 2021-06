Tallinna lahes jäi hätta lohesurfar, kelle aitasid veest välja kalurid ja rannavalve

Suplejatele paneb rannavalvur aga südamele, et ujuma minnes tasuks ujuda kaldaga paralleelselt, et mitte sattuda liiga sügavasse vette, kus jalad enam põhja ei ulatu. Poide piiriga lõppeb suplemiseks ohutu ala ja vesi läheb sügavamaks. Samuti on rannavalvuritel raskem jälgida ujujaid, kes on poidest kaugemal.