Keskerakondlasest riigikogulased asutasid põlevkivile toetusrühma

Eesti on praegu kursil, et 2035. aastaks lõpetame põlevkivist energia tootmise täielikult. Siiski langetas möödunud aastal valitsus otsuse ehitada põlevkiviõlitehas.

Ta lisas, et põlevkivi väärindamise kõrval ei tohi ära unustada, et Eestil on märkimisväärseid haruldaste muldmetallide varusid, mida peetakse nii Euroopa Liidus kui ka USAs kriitilisteks maavaradeks. „Põhiküsimuseks on, kas ja kuidas on võimalik hoida nende kaevandamisel ning tootmisel ära ulatuslikud keskkonnamõjud,“ ütles Dmitrijev.

Dmitrijevi sõnul toimuvad energeetikas ja rohemajanduses kiired muutused. Ta ütles, et muutuse keskel on oluline roll kriitilistel maavaradel, sealhulgas haruldastel muldmetallidel ning erinevatel keemilistel ühenditel, mis võivad põlevkivi kõrval suurendada Eesti rahvuslikku rikkust.

"Riigikogu toetusrühma eesmärk on kaasa aidata, et Eesti tugevdaks oma positsiooni põlevkivi kompetentsikeskusena rahvusvahelisel tasemel," ütles toetusrühma esimees Dmitri Dmitrijev (Keskerakond).

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond) soovitas kohtuvaidluse ajaks peatada Eesti Energial õlitehase rajamisega seotud tegevused. Keskkonnaminister Tõnis Mölder (Keskerakond) on seisukohal, et põlevkiviõlitehas siiski ehitatakse.

"Kõigepealt olen ma kogu aeg rõhutanud, et põlevkiviõlitehase rajamine ja põlevkivi väärindamine Eestis on oluline majandusharu ja see on olnud meie jaoks pidevalt oluline riiklik prioriteet. Teiseks läheb õlitehase rajamise plaan kokku meie riiklike kliimaeesmärkidega," kommenteerib Mölder tehase rajamist.

Ka peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) on avaldanud õlitehase rajamise osas skeptsist. Vaidlus põlevkiviõli tehase üle toimus peaminister Kaja Kallase sõnul juba koalitsiooni läbirääkimiste ajal ja siis lepiti kokku, et põlevkivi energeetikasse ei investeerita enam maksumaksja raha. "Kui see õlitehas on teostatav, majanduslikult tasuv, ilma et tullakse küsima riigilt täiendavaid rahasüste, siis saab sellega edasi minna. Aga mul on küsimus, miks siis erasektor on sellised plaanid maha laitnud ja ei ole pidanud neid majanduslikult mõistlikuks,?" esitas peaminister retoorilise küsimuse.

Eesti rohelise liikumine toob enda veebilehel välja, et eestlased on maailmas ühe elaniku arvestuses ühed suurimad saastajad ning just põlevkivisektor annab lõviosa Eesti CO2 emissioonist.

Akadeemik Margus Lopp on Delfile öelnud, et põlevkivi põletamine energeetilistel eesmärkidel ei sobitu tänapäevasesse loodushoiu ja ringmajanduse paradigmasse.

*põhiseaduse paragrahv viis ütleb, et rahvuslik rikkus on Eesti loodusvarad ja loodusressursid, mida tuleb kasutada säästlikult.