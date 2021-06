India tüvega koroonakolle Raplas sai alguse kunstikoolist. Terviseameti valvsa pilgu all on ka kohalik lasteaed

Terviseamet kinnitas, et Rapla lasteaias praegu koroonakollet ei ole. See on hoopis Kehtna kunstide koolis. Kunstikoolis viibinud nakkuse kandja osales ka Raplas lasteaia lõpupeol. Terviseameti kinnitusel ei teadnud viiruse levitaja, et on viirusega nakatunud.

Praegustel andmetel on koldes lähikontaktseid kokku 35. Neid on nii koolis kui ka lasteaias, nakatunuid on kokku 14.

Kolmapäeval ütles terviseameti pressikonverentsil nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp, et India ja LAV-tüved on kergemini nakkavamad ja vähem tundlikud vaktsiinide suhtes. Sepa kinnitas eile, et Rapla kolle on terviseametil praegu siiski kontrolli all.