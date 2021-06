India tüvega koroonakolle Raplamaal sai alguse kunstikoolist. Terviseameti valvsa pilgu all on ka kohalik lasteaed

Terviseamet edastas, et Raplamaa koldel on kõik nakatunud omavahel seotud ehk tegemist on ühe koroonakoldega. Neljapäeva õhtuse seisuga on koroonakoldel 61 lähikontaktset ja 16 nakatunut.

Kunstikoolist alguse saanud kolle on terviseameti teatel edasi liikunud peredesse ja teistesse lasteasutustesse. Lähikontaktseid on nii kunstikoolist, kohalikust lasteaiast ja koolist.

Terviseameti kinnitusel ei teadnud viiruse levitaja, et on viirusega nakatunud. Keegi nakatunutest ei ole seni haiglaravi vajanud.

Terviseamet on Raplamaal selgitanud olukorra tõsidust ja rõhutanud vastutustundliku käitumise olulisust. "Inimesed on olnud väga vastutustundlikud, vald ja muud seotused asutused on reageerinud korrektselt. Kõik lähikontaktsed on suunatud isolatsiooni," ütles terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel.

Kolmapäeval rääkis terviseameti pressikonverentsil nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp, et India ja LAV-tüved on kergemini nakkavamad ja vähem tundlikud vaktsiinide suhtes. Sepa kinnitas eile, et Rapla kolle on terviseametil praegu siiski kontrolli all.