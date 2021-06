Londonis süüdistatakse meest kahe õe mõrvas ohvritena deemonile loteriivõidu eest

„Ta lubas naisi ohverdada, et võita loteriis ja et teda ei kahtlustataks toime pandud kuritegudes,” ütles prokurör Oliver Glasgow süüaluse kohta. „Paistab, et süüalune oli kindel, et tema plaan töötab, sest pärast Bibaa Henry ja Nicole Smallmani ründamist ostis süüalune mitu loteriipiletit ja [tema toast leitud] kirja vahele oli kokku volditud kolm loteriipiletit. Tuli välja, et deemon ei täitnud oma osa lepingust, sest süüalune ei jäänud mitte ainult loteriis võiduta, vaid politsei tegi ka kindlaks kõik tõendid, mis seostavad teda nende kahe mõrvaga.”

Glasgow’ sõnul Hussein eitas, et kiri on tema kirjutatud.

„Võttes arvesse, et see leiti tema magamistoast, et sellel on tema sõrmede ja pöialde jäljed ning see on allkirjastatud tema nime ja tema verega, ei peaks autorit olema raske kindlaks teha,” ütles Glasgow.