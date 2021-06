Kas EKRE ja sotsid löövad Kaja Kallase umbusaldamiseks kampa? Selgus tuleb esmaspäeval

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütleb, et erakond on võtnud kuni esmaspäevani mõtlemisaega, kas liituda EKREga ning umbusaldada peaminister Kaja Kallast. Saare sõnul on EKRE neile praeguseks avaldanud umbusaldamise plaani ning teksti.

Saar ütles, et erakond nuputab vahepealsel ajal, kas umbusaldamisest võiks midagi ka muutuda. „See ei ole kuigi tõenäoline, et valitsus lähinädalatel muutuma hakkab,” kommenteeris Saar. Esimees jätkas, et sellel teisipäeval Kalle Laaneti umbusaldamine näitas, et hääletamisel ei olnud mõrasid.

Sellele vaatamata võivad sotsiaaldemokraadid umbusaldamisega liituda, et väljendada meelsust valitsuse suhtes.

Sellel teisipäeval andsid riigikogu istungil erakonna EKRE ja Isamaa fraktsiooni saadikud üle umbusalduseavalduse kaitseminister Kalle Laanetile. Umbusaldamine kukkus läbi, sest umbusaldamise poolt hääletas 42 riigikogu liiget ja selle vastu 57 liiget.

EKRE erakonna esimees ütles ERR-ile, et Kaja Kallase umbusalduseavaldus antakse riigikogule üle ilmselt järgmisel nädalal. "Meie suhtumine on, et kogu see eelarve-, maksu- ja kärpepoliitika on kogu valitsuse poliitika ja selle eest vastutab peaminister. Nii et meie soovime jätkuvalt umbusaldada Kaja Kallast," ütles Helme.