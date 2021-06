Norras on avastatud uus muret tekitav koroonaviiruse variant

Viiruse seda varianti nimetatakse praegu C36-ks, teatas Norra ringhääling NRK.

„See variant on halb uudis,” ütles Stoltenberg. „Sellel on palju mutatsioone, mis on seotud selle ogavalguga, mis tähendab, et me jälgime seda eriliselt hoolikalt, et teha kindlaks, kas see levib,” ütles Stoltenberg.

On kolm asja, mida FHI jälgib:

- Kas see on nakkavam?

- Kas see põhjustab tõsisema haiguse?

- Kas vaktsiinid mõjuvad selle vastu halvemini?

C36 avastati Norra Vikeni, Vestfoldi ja Telemarki piirkondades mais. Viiruses on toimunud mutatsioonid, mis on omased nii alfale (varem Briti variant) kui ka deltale (varem India variant). C36-s on lisaks mitmeid muid mutatsioone.

Küsimus, kust C36 pärit on, on keeruline, märkis Stoltenberg.

„Me oleme lõpetanud ütlemise, kust need pärit on. Näib, et need variandid tulevad väga paljudest kohtadest. Aga on teada, et seda varianti on registreeritud Lähis-Idas, muu hulgas Egiptuses,” ütles Stoltenberg.

C36-l on omakorda kaks varianti. On kerge variant ja variant väga paljude mutatsioonidega, mis tekitab muret.

Arst ja viroloog Andreas Christensen ei olnud aga uue variandi pärast nii mures kui Stoltenberg.

„Ma ütleksin, et on liiast nimetada seda halvaks uudiseks. Sel kevadel oli puhang Trondheimis ja Steinkjeris, sellega oli kerge hakkama saada standardsete nakkuskontrolli meetmete ning tugevdatud testimise, isoleerimise, nakkuse jälitamise ja karantiiniga samamoodi, nagu me tegeleme Briti variandiga,” ütles Christensen.