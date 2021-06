Toomas Kivimägi EKRE taktikast: eelmine valitsus pidi siis olema lambakari, kes kõik tuimalt kooskõlastas

Mullu oktoobris saatis toonane siseminister Mart Helme (EKRE) kooskõlastusringile eelnõu, millega luuakse inimeste biomeetrilisi andmeid (sõrmejälgi, dokumendifotosid) koondav automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (ABIS). Nüüd on sama teema eelnõu kujul riigikogu suures saalis arutlusel.

Seda menetleti enne põhiseaduskomisjonis, mille esimeheks Toomas Kivimägi (Reformierakond). "Sisuliselt on tegu analoogse eelnõuga, mille Helme ise kooskõlastusringile saatis ja millega ministeeriumid nõustusid. Hiljem avastasid, et pole ikka see... Taoline jutt ei maksa sendi eestki."

Mis saab riigikogus edasi? Kas EKRE obstruktsioon töötab või mitte?