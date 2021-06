Soome ajalehe Ilta-Sanomat juhtkiri: Eesti töötajate olukorda tuleb kergendada nii kiiresti, kui see on ohutult võimalik

Ilta-Sanomat märgib, et Soome range koroonapoliitika üks nurgakive on olnud riiki sisenemise piiramine. Soomes on koroonasse haigestutud ja surdud vähem kui enamikus Euroopa riikides. Ajaleht toob välja, et Soomes on surnud siiski ligi tuhat, aga rahvaarvult märksa väiksemas Eestis juba üle 1200 inimese.

„Eestlaste jaoks on reisipiirangud mitmel viisil problemaatilised. Seetõttu loodetakse nende kiiret kaotamist,” kirjutab Ilta-Sanomat. „Soomes töötab suur hulk eestlasi, kes tavaliselt reisiksid nädalalõpuks koju perede juurde. Kuude viisi on nüüd paljud pidanud tegema valiku Soome ja töö või Eesti ja pere vahel. Vaid ühiskonna toimimise ja varustuskindluse jaoks vältimatud tööreisid on lubatud.”

Ilta-Sanomat märgib, et eelmisel nädalal läks olukord nii erandlikuks, et Eesti peaminister Kaja Kallas kutsus Soome suursaadiku Timo Kantola reisipiirangute tõttu noomimisele.

Soome seisukoht on Ilta-Sanomate teatel see, et tegemist ei ole kahepoolsete suhetega, vaid üldise Soome sisenemise küsimusega. Vaktsineerimisest hoolimata ei ole viirust Euroopas täielikult kontrolli alla saadud ja kardetakse ohtlike viiruse mutatsioonide levikut.

Eelmisel talvel Eesti koroonaolukord halvenes järsult ja oli hetkeks Euroopa üks kõige tõsisemaid. Siis pidi piiranguid karmistama, aga lõpmatult ei saa neid loomulikult jätkata, kirjutab Ilta-Sanomat.

Ilta-Sanomate hinnangul võivad reisipiirangud ka teiste riikide kui Eesti suhtes muutuda lähinädalatel raskesti mõistetavateks. Euroopa Liidu ühiseid praktikaid ja reisitõendeid alles töötatakse välja. Hiljemalt suve lõpuks peaks midagi valmis kujul tehtud saama, loodab Ilta-Sanomat.

„Eesti töötajate olukorda tuleb kergendada nii kiiresti, kui see on ohutult võimalik. Soomel tasub tegutseda diplomaatiliselt ja eestlaste tundeid austades,” kirjutab Ilta-Sanomat ja lisab, et mingit püsivad jälge sellest riikide vahele vaevalt jääb.