Biden lubas Putiniga kohtumise eel Venemaale jõulist vastust kahjuliku tegevuse eest

„Ma suundun G7 [tippkohtumisele], siis NATO ministrite [kohtumisele] ja siis kohtuma hr Putiniga, et anda talle teada, mida ma tahan, et ta teaks,” ütles Biden Mildenhalli õhujõudude baasis Suffolkis, kus baseeruvad USA tankurlennukid. Tegemist oli Bideni esimese kõnega presidendina välismaal, vahendab CNN.

Biden rääkis jõuliselt USA liitlassuhete taastamisest Euroopas, nimetades neid ülemaailmse julgeoleku nurgakiviks. Samuti lubas ta, et ei hoia end Putiniga kohtudes tagasi.

„Me ei otsi Venemaaga konflikti. Me tahame stabiilseid ettearvatavaid suhteid,” ütles Biden. „Ma olen selgelt öelnud: Ühendriigid vastavad jõuliselt ja sisuliselt, kui Venemaa valitsus tegeleb kahjuliku tegevusega. Me oleme seda juba näidanud. Ma kavatsen teada anda, et demokraatiate suveräänsuse rikkumisel Ühendriikides ja Euroopas ja mujal on tagajärjed.”

Enne Putiniga kohtumist järgmisel nädalal Genfis peab Biden konsultatsioone Euroopa liidritega G7 tippkohtumisel Cornwallis ja NATO tippkohtumisel Brüsselis.

„Meie võrreldamatu liitlassuhete ja partnerluste võrgustik on võtmetähtsusega Ameerika edu jaoks maailmas ja on seda olnud,” ütles Biden. „Need on teinud maailma ohutumaks meie kõigi jaoks ja need on viis, kuidas me kavatseme vastu astuda tänapäeva väljakutsetele, mis kiiresti muutuvad. Me kavatseme neile vastu astuda jõupositsioonilt.”

Biden seadis oma esimesele välisvisiidile kõrgelennulise eesmärgi, andes mõista, et kaalul ei ole midagi vähemat kui demokraatia ise, kui ta püüab pärast Donald Trumpi nelja-aastast valitsemisaega veenda maailma riigijuhte selles, et Atlandi-ülesed sidemed on tõeliselt tagasi.

„Ma usun, et me oleme maailma ajaloo pöördepunktis, hetkes, kus on meie kohus tõestada, et demokraatiad mitte ainult ei pea vastu, vaid need on ka parimad, kui me hakkame haarama uue ajastu tohututest võimalustest,” ütles Biden. „Me peame diskrediteerima need, kes usuvad, et demokraatia ajastu on möödas, nagu mõned teised riigid usuvad.”