Laevareis Helsingisse võib lõppeda autoga kahetunnises järjekorras seismisega sadamas

Suve saabumine on Helsingi sadamates end tunda andnud kasvanud reisijate arvu näol. Eelmisel nädalal saabus nende kaudu Soome 23 000 inimest, mida oli 12% rohkem kui nädal varem.

Tooni annavad eriti Soome ostureisijad, keda on praegu umbes pool riiki sisenejatest.

Teine märkimisväärne grupp on Yle teatel välismaalased, kes saabuvad tegema Soome ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohalt vältimatuid töid. Lisaks sellele saabub Soome tööülesannetes ohtralt logistikapersonali.

Kõik riiki sisenejad läbivad praegu Soome valitsuse otsuse järgi piirikontrolli, kuigi tegemist on Euroopa Liidu ja Schengeni ala sisepiiriga.

Kõigepealt tuleb läbida tervisekontroll koroonaviiruse kohta. Seejärel kontrollivad piirivalvurid, kas tulija on Soome kodanik või on tal õigus töö tõttu riiki siseneda.

Kui reisijate arv kasvab ja samad reeglid piirikontrolli kohta edasi kehtivad, on ees probleeme. Kõigepealt lõpeb Helsingi Läänesadamas ruum.

„Siia ei saa enam rohkem autosid maha laadida. Kui autosid on märkimisväärselt rohkem, tähendab see seda, et järjekord võib ulatuda laeva välja,” ütles Castrén.