Mihhail Kõlvart ambitsioonidest: erakonna esimehe koht pole mingi auhind või võluvits

Saatejuht Johannes Tralla viitas, et Ratas on andnud vastuolulisi sõnumeid selle osas, kas kandideerib või mitte. Kõlvart arutles, et kui rahvas saaks valida, siis oleks Ratas kindlasti parim kandidaat. "Arvan, et rahvas toetaks teda."

Ta nentis, et valimissüsteem on reaalsuses teistsugune. "Erakonnad omavahel arutavad ja otsustavad. Ehk siis mingi ring inimesi ja see ring on suhteliselt kitsas. Sõltub mingitest kokkulepetest ehk siis kandideerimine tundub formaalsusena."

Kõlvarti teada praeguses olukorras ei paista, et Ratas oleks osaline poliitilises kokkuleppes. Tralla viitas, et Kõlvartile oleks ehk kasulik, kui Ratas presidendiks pürgiks, juhi koht jääks vabaks. Kõlvart muigas. "Helistan Jürile - kuule, mõtle veel," ironiseeris ta.

Tõsinedes arutles ta, et erakonna esimehe koht pole mingi auhind või võluvits, see on eelkõige vastutus ja koormus. "Selleks peab olema inimeste usaldus. Korra olen ka välja öelnud, kui usalduse pälvin, siis olen valmis, aga see pole kindlasti minu eesmärk või unistus," rääkis ta üldsõnaliselt.

Keskerakonna toetus on jooksvalt langenud. Kõlvart oletas, et siin on küsimus selleski, et valijad pole harjunud, et Keskerakond nüüd võimupartei ka riigis, teatud muutusi. "Erakond otsib end," nentis ta.

Sügisel seisavad ees kohalikud valimised ja Kõlvarti sõnutsi on sihiks taaskord võita ja senine olukord säilitada. Teatavasti on Keskerakond Tallinna juba aastaid üksi valitsenud. "Võim pole eesmärk iseenesest, vaid vahend. Ma tean, mis selle instrumendiga teha. Eesmärk selline, et enda projekte ellu viia, säilitada formaat."