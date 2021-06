FOTOD | Viimane Afganistanis teeninud Eesti jalaväerühm jõudis tagasi koju

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles, et Eesti sõdur on olnud missioonidel nii hea kui üks sõdur olema peab ja see on loonud liitlastes meie vastu tugeva usalduse. "Tänu välisoperatsioonidel osalemisele oleme paremad sõdurid ja oleme saanud kinnitust, et meie sõdurid on tasemel," ütles Herem.