Põhjanaabrite ükskõiksus: vaid paar Soome rahvasaadikut mõistavad Eesti muret rände pärast

Soome parlamendi opositsioonilise Koonderakonna saadik ütleb, et põhjanaabrite valitsuse avalikud väljaütlemised ennustavad piiriületuse avardumist ehk juuli keskpaigast.

Delfi ja Eesti Päevaleht saatsid eile kõigile Soome parlamendi Eduskunta saadikutele kaks küsimust sealse valitsuse poolt jätkuvalt jõus hoitavate ülikarmide piiri ületamise keeldude kohta.

Kui Eesti valitsus eesotsas välisminister Eva-Maria Liimetsaga on rääkinud, kuidas ollakse endast andnud kõik, et selgele murekohale Soomes tähelepanu juhtida ning Tallinna nägemust selgitada, siis Eduskunta liikmete reaktsioonidest neile saadetud küsimustele on näha, et parlamendis on Eesti diplomaatia vähe mõistmist leidnud.