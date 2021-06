EKRE takistab riigikogu tööd suve alguseni, et seista vastu seaduseelnõule, mille algatas Mart Helme siseministrina

Helme kommenteeris Delfile, et eelnõu idee oli esialgu midagi muud: töötada välja IT-lahendus, et andmeid eri baaside vahel kasutada.

Nimelt ei ole EKRE Helme sõnul rahul sellega, et andmebaasi saab kanda kõigi inimeste, sh sisturvalisuse valdkonnas töötavate isikute andmed. Endine siseminister väljendas muret, et kui andmed peaksid küberrünnaku käigus kurjategijate kätte sattuma, on see tõsine mure.