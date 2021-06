The Insider ja Bellingcat: Vene kirjaniku Dmitri Bõkovi mürgitasid samad FSB töötajad, kes Navalnõigi

Uuringust selgub, et FSB töötajad hakkasid Bõkovit jälitama vähemalt aasta enne mürgitamist. Üks esimesi jälitamisepisoode leidis aset 2018. aasta mais, kui kirjanik lendas Moskvast Ufasse, kus pidas loengu. Uuringu autorid selgitasid välja, et koos Bõkoviga lendasid FSB 2. teenistuse ohvitserid Vladimir Panjajev, kellel oli passis oma nimi, ja Valeri Suhharev, kellel oli pass Nikolai Gorohhovi nimele, vahendab Dožd.

Totaalne etteütlus toimus 13. aprillil kinos Pobeda. Bõkov saabus sinna mõni tund pärast hotelli registreerumist. „Mürgitajaid võis rahustada see, et etteütlus kanti üle otse-eetris, mistõttu ei pidanud nad tegema mingeid pingutusi, et veenduda, et nii Dmitri kui ka Jekaterina viibivad saalis, mis tähendab, et numbrituba on tühi,” öeldakse uuringus.