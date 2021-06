VIDEO | Skandaal Leedus: parlamendi väliskomisjoni esimees kutsus vestluses Vene trollidega presidenti ignoreerima

Vestluse käigus ütleb Pavilionis, et „ Washington ei ole veel uuesti iseendaks muutunud, muutub alles nüüd Washingtoniks” pärast eelmisel aastal toimunud presidendivalimisi. Samuti väljendab Pavilionis kindlust USA presidendi Joe Bideni meeskonna võimes karmistada USA poliitikat Venemaa suhtes.

Trollid küsivad videos Pavilioniselt abi USA välisministeeriumi ja senaator Bob Menendeziga ühenduse saamiseks. Pavilionis aga eitas nüüd, et andis venelastele mingeid kontaktandmeid.

„Lihtsalt ignoreerige teda. Meie oleme nüüd võimul. Ingrida [peaminister Ingrida Šimonytė], minu peaminister, mõtleb nagu mina. Välisminister mõtleb nagu mina, me oleme suurim erakond, meil on parlamentaarne vabariik ja president on sümboolne. Kogu lugu,” ütles Pavilionis.