Kuu aega tagasi pöördus Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga pakkuda süstiklaevadel Star ja Megastar Eesti ja Soome vahel reisijatele võimalust ennast laeval vaktsineerida. Sotsiaalministeerium sellest huvitatud ei olnud, olgugi et kulud jäänuks firma kanda. Tänaseks on aga selge, et juunikuus läheb projekt lahti.