Küsitlus: Läti elanikest ei kavatse 42% end koroonaviiruse vastu vaktsineerida lasta

Kõige sagedasem vaktsineerimisest keeldumise põhjus on kindluse puudumine vaktsiini kaitses haiguse vastu (49%). Palju mainiti ka hirmu vaktsiini võimalike kõrvalmõjude ees (44%) ja 29% vastanutest ei toeta üleüldiselt mingisugust vaktsineerimist. 12% leiab, et omab piisavalt tugevat tervist ja immuunsust ning usub, et haigestudes midagi hirmsat ei juhtu. 8% ei saa ennast vaktsineerida lasta tervislikel põhjustel ja 7% on koroonaviiruse läbi põdenud, vahendab Läti Delfi.