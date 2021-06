Tallinnas kukkus kortermaja viienda korruse aknast alla kaheksa-aastane laps, kes viidi haiglasse

"Ilmad on soojad ning on arusaadav, et aknaid hoitakse lahti. Suurematele lastele peab rääkima, kui traagiline võib olla kõrgelt kukkumine. Pisikest last peab täiskasvanu lahtise akna läheduses nagunii jälgima. Just täiskasvanu, sest ka vanemal õel või vennal võib jälgimine mänguhoos ununeda. Tegelikult võiksid kukkumiste ennetamiseks kõrgematel korrustel elavad väikelaste vanemad võimalusel aknalingid eemaldada," kirjutas politsei.