Kim Jong-un näib olevat tublisti alla võtnud. Kas tervislike eluviiside või haiguse märk?

Välismaised luureagentuurid, sealhulgas Lõuna-Korea riiklik luureteenistus, jälgivad Kimi kaalu ja tervist väga tähelepanelikult, teatab Põhja-Korea jälgimisele keskendunud portaal NK News.

Kui Kim on kaotanud kehakaalu tahtlikult tervise parandamiseks, parandab see tõenäoliselt ka tema positsiooni kodumaal, märkis Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) politoloogia abiprofessor Vipin Narang. See aga annab rohkem etteaimatavust teistele regiooni riikidele, kes saavad olla kindlamad, et just tema jääb riiki juhtima, rääkis Narang.

„Kui [kaalukaotus] on aga tervisliku seisundi tagajärg, võib võitlus tema järeltulijaks saamise pärast kaadri taga juba käia ja volatiilsus võib välismaailma jaoks tüliks olla,” lisas Narang.

Is it just the camera angle or has Kim lost a *lot* of weight? https://t.co/sOZ6dFJxsw — Vipin Narang (@NarangVipin) June 5, 2021

NK Newsi Põhja-Korea riigimeedia avaldatud fotode analüüs viitab sellele, et Kim oli laupäeval kõhnem kui varem, sest Kimi käekella rihma pannal on kinnitatud mitu auku edasi.

Lõuna-Korea luure teatas väidetatavalt 2020. aasta novembris parlamendiliikmetele, et nende hinnangul kaalub Kim 140 kilogrammi ja on pärast 2011. aastal võimule tulekut võtnud aastas juurde 6-7 kilo, kokku 50 kilo.

„See võib olla lihtne elustiili tervislikumaks muutmise asi või keerulisem küsimus,” ütles Lõuna-Koreas asuva USA erioperatsioonide väejuhatuse luureohvitser Mike Brodka. „Praegu me ei tea, aga see tõstatab piisavalt tõsiseid küsimusi, et me peame selle teada saamiseks tähelepanu pöörama järgmiste kuude sündmustele.”

Kim on viimastel aastatel avalikkuse eest pikemalt ja sagedamini ära olnud. Eksperdid on varem arvanud, et Kimil on suur südame ja veresoonkonna haiguste risk. See võib olla ka pärilik – teadete kohaselt surid infarkti Põhja-Korea mõlemad eelmised valitsejad, Kimi isa ja vanaisa Kim Jong-il ja Kim Il-sung.

Lõuna-Korea luure teatas siiski, et Kimi suhteliselt noor iga – ta arvatakse olevat 30. eluaastate keskpaigas – vähendab ilmselt kehakaalust tekkivate tõsiste terviseprobleemide riski.