OTSEPILT ja -BLOGI | EKRE blokeerib riigikogu tööd, et võidelda biomeetriliste andmete kogu vastu

Automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (ABIS) annaks 800 Eesti ametnikule õiguse vaadata ja võrrelda inimeste biomeetrilisi andmeid. Möödunud nädalal kirjutas sel teemal artikli ka Eesti Päevaleht. Vastuseks EKRE obstruktsioonile on riigikogu juhatus kavandanud laupäevaks ja pühapäevaks täiendavad istungid. Rahvuskonservatiivid on vastu ka sellele, väites, et tegemist ei olenud seaduspärase otsusega.