Mustamäel jäi laps ülekäigurajal auto alla ja viidi haiglasse

Laps viidi haiglasse. Sõidukijuht peab enne ülekäigurada aegsasti hoo maha võtma, et oleks piisavalt aega reageerida, meenutab politsei. Jalakäija peab enne sõidutee ületamist hindama läheneva sõiduki kaugust ja kiirust, andma juhile võimaluse kiirust sujuvalt vähendada või seisma jääda ja veenduma, et juht on teda märganud ning sõidutee ületamine on ohutu.