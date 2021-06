Aadu Must ütleb, et Estonia jääb tähtsate ehitiste nimekirja

Riigikogu kultuurikomisjon arutas sel nädalal, kas muuta riiklikult tähtsate kultuuriobjektide dokumenti ja lisada sinna parandusettepanekud. Komisjoni esimees Aadu Must ütles Delfile, et ühtki otsust vastu ei võetud, mis tähendab, et vastakaid arvamusi tekitanud Estonia juurdeehitus jääb ehitiste nimekirja.