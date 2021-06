Lukašenka kättemaks: Leedu hinnangul võib Valgevenest hakata saabuma kuni 300 migranti nädalas

„Teisipäeviti ja neljapäeviti on lennud Bagdadist Minskisse ja Istanbulist Minskisse. See tähendab kokku nelja lendu, mis langevad kokku migratsioonilainetega,” ütles Kasčiūnas. „Need lennud toovad põhimõtteliselt inimesi Süüriast, Iraagist [...]. Neli lendu ja 600 inimest. Loomulikult ei reisi kõik neist läbi Leedu ja kõik nad ei ole migrandid. Seega meie hinnangul 200-300 inimest nädalas, see on kõige hullem stsenaarium.”