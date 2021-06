Maailmarekord! Aafriklanna sünnitas ühekorraga 10 last

Kümme last sünnitanud Gosiame Thamara Sithole tunnistas, et oli hirmus mures. "Kuidas nad kõhus ära mahuvad? Kas nad jäävad ellu? Arst kinnitas mulle, et emakas hakkab laienema. Jumal tegi imet ja minu lapsed jäid üska ilma komplikatsioonideta."

"Ma ei suutnud seda uskuda. Tundsin, et olen üks Jumala valitud lastest. See on ime. Pidin ise uurima, kas inimene suudab tõesti eostada kaheksa last. See oli uus asi. Teadsin kaksikutest, kolmikutest ja isegi nelikutest, ”rääkis laste isa Teboho Tsotetsi.