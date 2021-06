Soome välisminister Haavisto töörände taastamisest: praegu ei saa anda kindlat ajaraami

"Soome valitsus on esitanud kava piirangute ohutuks kaotamiseks ja see puudutab ka piiriületamist. Sealsed sammud on aga praeguse epidemioloogilise olukorra taga kinni," selgitas Haavisto olukorda.

Tema kinnitusel on sihiks on reisimine võimalikult ruttu avada, ilma et tekiks täiendavaid riske epidemioloogilisele olukorrale.

Praegu pääsevad töörändajad teatavasti Soome lennukiga, ent mitte laevaga.

"Arvestades praegust epidemioloogilist olukorda ja eeldatavat reisijate hulka, on lennukiga reisides paremini võimalik tagada ohutut riiki sisenemist. Sellegipoolest pingutame selle nimel, et lubada rohkem reisimist ka laevadega ja üle maismaapiiri. Ma loodan, et jõuame varsti selleni," märkis Haavisto.

"Valitsus hakkabki arutama võimalikke muutusi piiriületamisel, kuid praegu pole võimalik anda kindlat ajaraami, mil olukord normaliseerub," tõdes ta.