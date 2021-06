GRAAFIK | Maailma rikkaim mees võtab ette kümneminutilise kosmoseseikluse

Maailma rikkaim mees, Amazoni tegevjuht Jeff Bezos teatas, et läheb oma kosmosefirma Blue Origin kosmoselaevaga New Shepard esimesele mehitatud lennule maailmaruumi. Lend on kavas 20. juulil, 15 päeva pärast seda, kui ta peaks Amazoni tegevjuhi kohalt lahkuma.