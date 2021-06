VIDEO JA FOTOD | Kuusalu suurpõlengust teatanud kohalik: 15 minutiga põles maani maha. Omanik: polnud sel mingit kindlustust

Häirekeskus sai teate tulekahjust mõned minutid pärast kella kahte öösel. Võrdlus püssirohutünniga on kohane, nendib läheduses elav mees, kes tulekahjust teatas. "Siin polnud midagi teha, 15 minutit ja kõik," ohkab ta. Lähedal asusid veel mitmed hooned ning alajaam, need õnneks tuld ei võtnud.

Kella nelja paiku varahommikul oli põleng päästjate poolt lokaliseeritud ning toimusid järelkustutustööd. Puidutööstuse hoone hävis tules täielikult. "Oi, sel oli pikk ajalugu, puidutöödega tegeleti samal platsil juba 50ndatel aastatel," pajatab põlengu avastanu. Ta lisab, et paistis, et tellimusi jätkus ning äri kulges vilkalt.

Taolistele väidetele tõmbab kriipsu peale omanikeringi kuuluv Aido, kes ütleb, et mingit kindlustust pole. Ta viitab, et puidutööstusi ei taha kindlustusfirmad üldjuhul kindlustadagi (eriti säärane, mille seisukord üpris vana) või on osamaksed nii kõrged, et käiks väiketöösturile üle jõu.