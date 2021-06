VIDEO | Kanepiplärust kolledži stipendiumini: USA meelitab isesuguste vahenditega inimesi vaktsineerima

Illinois pakub vaktsineeritutele 50 000 tasuta piletit Six Flags Great America lõbustusparki Chicago lähedal. Chicagos on igakuine muusikaüritus Protect Chicago Music Series avatud ainult vaktsineeritud elanikele.

Ameerika jalgpalli liiga NFL teatas, et annab vaktsineeritud inmestele, kes kirjutavad, kui tähtis on end vaktsineerida, 50 piletit liiga finaalmängule Super Bowl LVI.

Pesapalliliiga MLB meeskonnad New York Mets ja New York Yankees pakuvad vaktsineerimist staadionidel, millisel juhul on pilet mängule tasuta.