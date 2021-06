VIDEO | Reisijaid täis liinibuss kiirendab ummikust nahaalselt mööda. Bussifirma: juht soovis kiiremini peatusesse jõuda

"Linnast väljuvad bussid, eriti reedel, on tihti ühes rongis koos seal Peterburi maanteel. Ka sellised, mille väljumised peaksid olema poole tunniste vahedega, lõpetavad seal kõrvuti," kurdab Valle. "Eks see normaliseerub, kui remont seal lõpeb. Kuid ummikud pole muidugi mingi põhjus niimoodi käituda. Juht vabandas ja lubas, et ei kasuta enam seda teeäärt nii. Jagasime videot ka meie teiste juhtidega, et kellelgi ei tuleks mõtet nii liini kulgemist kiirendada."

Peterburi tee, selle lagunemine ja sealsed ummikud, on Tallinna infrastruktuuri murekoht olnud aastakümneid. Riik ja Tallinna linn pole suutnud kokku leppida, kumb peaks tee korda tegema. SEBE teenindusjuht näeb ummikutes põhjust, miks reisijad bussifirmat intsidendist ei teavitanud. "Tihti on reisijad just need, kes annavad bussijuhi eksimustest teada, aga siinpuhul on reisijad isegi nähtavasti tüdinud. Nad on ka ilmselt seda meelt, et peaasi, et buss kohale jõuab, mitte ei jää 45 minutit hiljaks," põhjendab ta.