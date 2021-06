Eestist valitud europarlamendi liikmed: Euroopa Komisjon peab tegelema meile Soome poolt kehtestatud reisipiirangutega

”Lisaks Soome kodanikele ja alalistele elanikele saavad riiki siseneda vaid Soome ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohast olulist tööd tegevad ja vältimatutel põhjustel reisivad isikud. Soome reisipiirangud ei ole meie hinnangul proportsionaalsed ega põhjendatud ning sellele on ka Euroopa Komisjon juba veebruaris tähelepanu juhtinud, kuid see pole Soome käitumist muutnud,” öeldakse arupärimises.

Saadikud rõhutavad, et kuigi ELi sisepiiridel on piirikontrolli ajutine taaskehtestamine Schengeni piirieeskirja kohaselt võimalik, kui meetmed on proportsionaalsed ja ajaliselt piiratud, siis peavad need piirangud olema viimane võimalus erakorralistes olukordades ning proportsionaalsed. ”Soome kehtestatud piirangud seda juba ammu enam ei ole. Seega rikub Soome Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõtet, mille tulemusel on otseselt kannatanud ning kannatavad paljud inimesed.”