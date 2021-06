Delfi ja Eesti Päevaleht saatsid Soome parlamendi liikmetele küsimused piiriületuse taastamise kohta

Delfi ja Eesti Päevaleht saatsid täna kõigile Eduskunta liikmetele küsimused, et kas üliranged piirangud Soome pääsemiseks tuleks kaotada.

Päringus tuletati meelde, et Soome valitsuse otsusest piir kinni panna möödub varsti juba pool aastat. See on mõjutanud paljusid eestlastest pendeltöötajaid ja nende peresid. Samuti märkisid Delfi ja Eesti Päevaleht, et teadaolevalt on Eesti valitsus teinud kümneid kordi erinevaid pakkumisi lahendusteks, mis piiriületuse probleeme leevendada aitaksid, kuid pole leidnud mõistmist.

Vähemtähtis pole ka tõsiasi, et töörände pikaajaline piiramine on vastuolus Euroopa Liidu kodanike õigusega valida töökohta siseturul. Olukorras, kus Eestis läheneb täisealise elanikkonna vaktsineeritus 50 protsendile ja nakatumine koroonaviirusesse on drastiliselt kukkunud, muutub piiride jätkuv sulgemine aina arusaamatumaks.

„Kas toetate Soome piirületuse piirangute kohest tühistamist, arvestades, et need on vastuolus EL-i siseturu toimimise põhimõtetega, ei oma sellisel kujul põhjendust tervishoiu seisukohast ning põhjustavad kuue kaupa Eestist pärit töötajatele muret?“ seisis parlamendi liikmetele lähetatud päringus.

Pühapäeval seisavad Soomes ees kohalikud valimised. Neil saavad osaleda ka pikemalt Soomes elavad eestlased, kes kindlasti on piiriküsimuse arutelu samuti jälginud. „Millise sõnumi tahate edastada Eesti juurtega valijatele eelolevatel Soome kohalikel valimistel?“ pärisid Delfi ja Eesti Päevaleht seetõttu Soome poliitikutelt lisaks.

Delfi ja Eesti Päevaleht avaldavad kõik vastused lähemate päevade jooksul.