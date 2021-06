Daily Mail: Louis Freeh püüdis edutult Rumeenia ärimeest korruptsioonisüüdistusest päästa

Popoviciu mõisteti 2016. aastal Rumeenias süüdi ülikooli ametnikule altkäemaksu andmises, et osta olulise hinnaalandusega 222 hektarit riigi maad.

Popoviciu palkas varem samal aastal Hunter Bideni, et teha mõjutuskampaaniat, et veenda korruptsioonivastast prokuratuuri kokkulepet sõlmima või juurdlust lõpetama.

E-kirjad näitavad, et Hunter Bideni kolleegid, õigusfirma Boies Schiller Flexner partnerid Christopher Boies ja Michael Gottlieb püüdsid korraldada kohtumisi USA suursaadikuga Rumeenias, olles enne seda omavahel arutanud, kas saadik sekkuks Popoviciu asja.

Hunter Biden kaasas ka poliitilise raskekaallase ja perekonnasõbra, endise FBI direktori Louis Freeh’, et kasutada viimase kontakte USA õiguskaitseorganites Popoviciu kasuks.

Popoviciule süüdistuse esitamist ei õnnestunud siiski vältida ning Hunter Biden küsis Freeh’lt abi, öeldes, et on kliendiga isiklikult väga lähedaseks saanud ja väites, et Popoviciut koheldakse Rumeenia õigussüsteemis väga halvasti.