Biden kutsus Zelenskõi pärast Putiniga kohtumist Valgesse Majja ja kinnitas toetust Ukrainale

Mõned päevad varem oli Zelenskõi öelnud portaalile Axios, et palub Bidenilt kohtumist enne viimase kohtumist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga järgmisel nädalal Genfis. Valge Maja näib olevat Zelenskõi selle palve tagasi lükanud.

Küsimusele, kas Biden kohtub Zelenskõiga enne tippkohtumist Putiniga, vastas Sullivan pressikonverentsil, et Biden ütles Zelenskõile eilse telefonikõne käigus, et ootab tema vastu võtmist Valges Majas sel suvel pärast Euroopast naasmist.

„Ma tulin siia briifinguruumi Ovaalkabinetist, kus president Biden oli telefoniühenduses Ukraina presidendi Zelenskõiga. See oli kõne, mida nad olid plaaninud pidada enne president Bideni Euroopasse minekut ja president Putiniga kohtumist,” ütles Sullivan. „Neil oli võimalus rääkida teatud määral kõigist küsimustest USA-Ukraina suhetes. Ja president Biden sai president Zelenskõile öelda, et ta seisab kindlalt Ukraina suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja püüdluste eest, kui me edasi liigume.”