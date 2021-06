Ida-Viru kutsub üles karjääripöördele

Uus keskkond teeb ruumi uutele ideedele

"Näen koolis töötamist loomuliku jätkuna sellele, mida ma juba olen teinud. Mitte et töö haridusvaldkonnas ei oleks erinev. On küll ja väga palju. Kuid minu töö koolis on paljuski seotud sellega, mida ma pean väärtuste mõttes oluliseks. See on töö, kuhu on loomulikult sisseehitatud eeldus, et end pidevalt ja aplalt harid, täiendad ning arendad. Mis võiks veel paeluvam olla?" arutles Kaasik.