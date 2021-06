Kanadas ajas 20-aastane mees meelega autoga alla moslemipere, mille neli liiget hukkus

„Usutavasti võeti need ohvrid sihikule, sest nad olid moslemid,” ütles politsei esindaja Paul Waight eile pressikonverentsil.

Waighti sõnul kaalub politsei võimalikke terrorismisüüdistusi. Usutakse, et tegemist oli vaenukuriteoga.

Ohvriteks olid kaks naist vanuses 74 ja 77 aastat, 46-aastane mees ja 15-aastane tüdruk. Haiglasse sattunud poisi vigastused on küll rasked, aga mitte eluohtlikud, teatas politsei.

Politsei sõnul on rünnakus süüdistatav 20-aastane Ontario provintsist Londonist pärit Nathanial Veltman. Ta peeti kinni kaubanduskeskuses umbes kuue kilomeetri kaugusel kuriteopaigast.

Seni ei ole teada, kas Veltmanil on sidemeid mingite organisatsioonidega. Veltmani ja ohvrite vahel mingeid sidemeid teada ei ole. Varem kuritegudes süüdi mõistetud ta ei ole.

Ontario provintsi peaminister Doug Ford kirjutas Twitteris, et vaenul ja islamofoobial ei ole Ontarios kohta.

Kanada peaminister Justin Trudeau kirjutas, et juhtunu tekitab temas õudust.

„See oli massimõrv, mis oli toime pandud moslemite, londonlaste vastu ja mille juured on sõnulseletamatus vihkamises,” ütles Londoni linnapea Ed Holder.

Kanada moslemite nõukogu teatas oma avalduses, et ründajale tuleks esitada terrorismisüüdistused.

„Mees istus väidetavalt autosse, nägi moslemiperekonda mööda tänavat kõndimas ja otsustas, et nad ei vääri elu,” ütles organisatsiooni juht Mustafa Farooq. „Ta ei tundnud neid. See on terrorirünnak Kanada pinnal ja seda tuleb nii võtta.”