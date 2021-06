Välisministeeriumi asekantsler: Soome valmistab ette töörände lubamist ka laevadega

"Eks need olidki meie sõnumid, et need Soome põhjendused ei ole enam väga pädevad, sest me oleme juba selle probleemi algusest peale töötanud sadamate, laevafirmadega selleks, et ei oleks ühtegi probleemi. Juba mitu kuud ükski inimene ei saa laeva peale, kellel ei ole negatiivset testi ette näidata," sõnas Volmer.

Soome valitsus teeb uue otsuse järgmisel nädalal. "On hea, et see on piisavalt enne jaanipäeva ja nii palju me töögrupi liikmete jutu põhjal saame aru, et nad igal juhul valmistavad ette seda otsust, et tööränne avada ka laevadega. Kas ettevalmistus viib otsuseni ja kas valitsus selle otsuse ka lõpuks vastu võtab, seda kinnitada ei saa," ütles Volmer.