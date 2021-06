Aro Velmet: inimene pole mitte saar, vaid seen

Aro Velmet Foto: Taavi Sepp

Sellal kui postmodernne tööstusühiskond on inimest käsitanud teistest indiviididest eraldi seisva saarena, on kliimamuutuste ja pandeemiatega vastamisi seisval inimolendil mõistlikum end mõtestada seenena, mis on niidistiku kaudu seotud kõigi teiste olendite ja kogu planeediga, arutleb teadus- ja kultuuriajaloolane Aro Velmet saates "Vaim vardas".