GRAAFIK | Laos seisab üle 100 000 kasutamata vaktsiinidoosi, kuid huvilisi nende järele napib

Sel nädalal saabub Eestisse 54 030 doosi. Eestisse on jõudnud eilse õhtu seisuga kokku 945 740 doosi vaktsiini. Et ära on süstitud 762 396 doosi, on süstimata 183 344, märkis Nõgene ühismeedias.

Otsa tõi ülejäägi teise põhjusena välja, et huvi vaktsineerimise vastu on muutunud leigemaks, sest need huvilised, kes ootasid kaitsepookimist pikisilmi, said esimeste aegade vabanedes ka endale aja kirja pandud. Täna hommikuse seisuga oli digiregistratuuris Tallinnas üle 1000 vaba aja, Narvas ja Kohtla-Järvel ligi 1100, Pärnus 300 ning Tartus 200. Seega on kokku üle Eesti ligi 2600 vaba aega, sel nädalal lisatakse veel 20 000 aega. Need vabad ajad on aga mõeldud juuni teiseks pooleks, mitte selleks nädalaks.