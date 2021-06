Täna hommikuks oli Eestis manustatud 762 396 vaktsiinidoosi. See tähendab, et vähemalt ühe doosi on saanud 500 724 inimest, kahe doosiga on kaitsepoogitud 297 707. Paavo Nõgene juhtis tähelepanu, et sel nädalal oleks võimalik ära manustada 109 030 doosi. Huvilisi aga napib.