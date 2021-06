Viljandi võimuliit tahtis meeri palka tõsta 1000 euro võrra. Plaan läks luhta

Viljandi volikogule nõu andev eestseisuse koosseis arutas mai lõpus, mis peaks olema järgmiste linna- ja volikogu juhtide palk. Sarnaselt eelmiste kohalike valimiste eelsele ajale loodeti ka seekord enne uute linnajuhtide valimist jõuda kokkuleppele, mis saab olema nende palk.

Koosoleku protokollist nähtub, et Keskerakond, Isamaa ning EKRE leidsid, et Viljandi linnapea palk võiks vastata riigikogu liikme palgale. See tähendaks, et peale kohalike valimisi tasustataks Viljandi linnapead igakuiselt 3500 euro asemel 4500 euroga.

Viljandi volikogu EKRE liige Rein Suurkase sõnul peaks Viljandi linnapea kõrgemat palka saama küll. Ta edastas, et 4500-eurone palk jääks samaks kuni järgmiste valimisteni ning nelja aasta pärast pole 4500-eurone palk üüratu, sest elu on palju edasi arenenud.

„Täna Kaja Kallas räägib meile, et majandusel läheb hästi ja majanduskasvu protsent näitab, et lähebki,” ütles Suurkask, kelle sõnul oleks otsus linnapea palka tõsta hästi põhjendatud. Kuna koosolekul ei olnud linna- ja volikogu juhtide palgatõusus täielikku üksmeel, otsustati teema edasi lükata.

Küsimusele, kas ligi 30 protsendine linnapea palgatõus oleks sobilik kriisi ja riiklike kärbete taustal, leidis volikogu keskerakonna esindaja Helmut Hallemaa, et teema oli laiem ja seda ei tasuks üldse käsitleda. Ta avaldas nördimust, et jälle on tekkinud teema, kus sotsiaaldemokraadid on head.

Koosoleku protokollist nähtub, et ainsana olid palgatõusule vastu sotsiaaldemokraadid. Nende vastuseisu tõttu jäigi linna tulevaste juhtide palk fikseerimata.

Sotsiaaldemokraatide erakonda koosolekul esindanud Helmen Kütt sõnas, et teema juurde tullakse tagasi peale valimisi või juunikuu volikoguistungil. Kütt selgitas, et linnajuhi palka tõstes tuleb mõelda ka sellele, milline saab olema allasutuste juhtide, linnavalitsuse töötajate palgatõus. Ta tõi näite, et Vijandi huvikooli juhataja praegune palk on 1800 eurot, mis vajaks seejärel samuti tõstmist.