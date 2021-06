Viljandi volikogule nõu andev eestseisuse koosseis arutas mai lõpus, mis peaks olema järgmiste linna- ja volikogu juhtide palk. Sarnaselt eelmiste kohalike valimiste eelsele ajale loodeti ka seekord enne uute linnajuhtide valimist jõuda kokkuleppele, mis saab olema nende palk.

Koosoleku protokollist nähtub, et Keskerakond, Isamaa ning EKRE leidsid, et Viljandi linnapea palk võiks vastata riigikogu liikme palgale. See tähendaks, et peale kohalike valimisi tasustataks Viljandi linnapead igakuiselt 3500 euro asemel 4500 euroga.