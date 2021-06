Kohalikud valimised Lätis: konkurendid Ventspilsis süüdistavad linnapea Lembergsi vanglast räpase kampaania tegemises

„Kui seadus näeb ette, et duuma töö toimub duumas ja sõltumatutes komiteedes, siis Ventspilsis on Lembergs teinud nii, et duuma töö toimub komisjonides. Noh, pealtnäha demokraatlik, aga sinna, kus on suurim vastutus ja kus toimub enamik tööd, nagu eelarve- ja majanduskomitees, nagu niinimetatud turundusnõukogus, ei lubata opositsiooni saadikuid või esindajaid,” ütles Ventspilsi linnaduuma liige (Läti Regioonide Ühendus) Aivis Landmanis.

„Linna juhib meeskond. Nagu ma ütlesin, on meil kõigil oma vastutusala. Loomulikult on hr Lembergs väga aktiivne, vaatab regulaarselt läbi dokumente ning saadab oma seisukohti ühe või teise küsimuse kohta,” ütles Ventspilsi linnaduuma aseesimees, LuV-d esindav Jānis Vītoliņš.

„On aga ka tema põhiseaduslik õigus valimistel kandideerida ja seadus ei jäta teda ilma õigusest valimistel kandideerida ning see, et ta on vahi all, ei ole õiguslik takistus, ja seetõttu hr Lembergs oma õigust ka kasutab,” ütles Grudulis.

On selge, et Lembergs veedab trellide taga veel vähemalt mitu kuud. Linna kavatseb ta endiselt kirja teel juhtida.

Viimased 13 aastat on Lembergsil olnud kohtuotsusega keelatud linnapeana tegutseda, aga tegelikkuses jätkas ta linna juhtimist. Vahistamisega tänavu veebruaris see keeld aga kadus ja Lembergs sai ennast jälle linnapeaks nimetada.

LuV sai Ventspilsi 13-liikmelises linnaduumas seitse kohta. Nii kaua, kuni erakonna juht Lembergs on vahi all, jääb jõudude vahekord linnaduumas samaks ja ei ole võimalik linnapea valimises kokku leppida. Kui linnaduuma ei suuda kahe kuu jooksul esimeest valida, võib Läti seim selle laiali saata.

LuV rivaalid on kirjutanud lugematuid kaebekirju ministeeriumidele, korruptsioonitõrjebüroole (KNAB), politseile ja keskvalimiskomisjonile võimalike rikkumiste kohta valimiskampaania ajal. Opositsiooni vihastas eriti anonüümne üllitis, mis saabus Ventspilsi elanike postkastidesse ja mis oli pühendatud Lembergsi konkurentide mahategemisele.

„Kui see oleks olnud kellegi valimisprogramm, oleksime me uurinud, kas peame laimamise eest kohtusse minema. Nüüd ei tea me isegi, kelle poole pöörduda. On ainult paralleelid ja tekstiosa langeb kokku sellega, mida avaldatakse munitsipaalportaalis Ventas Balss,” ütles Landmanis.

„Me võime ka erakonnaga Lätile ja Ventspilsile koostööd teha, kui see on ilma esimeheta, kes on praegu vanglas. Kui tema erakonda juhib, ei ole see koostöö meie jaoks absoluutselt võimalik,” ütles Uue Konservatiivse Partei (JKP) esindaja Bruno Jurševics. „See ei ole reaalne võimalus, sest nad ei loobu oma liidrist, sest kõik on tihedalt seotud.”

„Ta on meie nimekirja esinumber ja linnapeakandidaat, aga vaatame valimistulemusi ja minul isiklikult ei ole kahtlusi, et ta valitakse duumasse,” lausus Vītoliņš.

LuV rivaalidel oli oma võitu nii vähe usku, et nad kavatsesid tulemused vaidlustada juba enne valimisi.

„Kasutatud on ka administratiivressursse. Igal nädal avaldatakse ülevaateid tööst, mis on ilupiltide formaadis. Duuma finantseeritud Ventas Balss avaldab regulaarselt ülistavaid artikleid ja kirju vanglast. See töötab lihtsalt suurepäraselt, nende turundus. Koos seaduserikkumistega, millestki hoolimata,” ütles Jurševics.