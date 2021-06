Oled valimas katusematerjali? Aerodeki teraskivid ühendavad endas kivi- ja metallkatuse parimad omadused

Aerodeki katusekate põhikomponent on kvaliteetne ja tugev teraspaneel, mis on kaetud tsink-alumiinium-magneesium sulamiga, mis annab katusele eriti hea roostekindluse. Seepärast kasutatakse Aerodeki palju ka ekstreemsetes tingimustes nagu näiteks Põhja-Norra rannik, kus on eriti soolane niiskus.

Sellel sulamil on ka unikaalne võime ennast parandada. Terase kriimustamisel tekkiv reaktsioon parandab katusekatte kriimustuse kohal mõne aja möödudes iseeneslikult ning kaitseb ka lõikeservi. Sellist materjali pakub Eestis vaid BMI Monier.

Aerodek Unique Plus profiil võlub oma elegantse disainiga. Unique Plusi teraspaneelid on kaetud paksu kihi erikoostisega pulbervärviga, mis tagab veelgi pikema katuse kestvuse ning müra vähendamise vihma ja tormi korral. Unique Plus on saadaval kas kõrgläikega või matis variandis ja 9 erinevas värvitoonis. Garantii kehtib 30 aastat.

Katuseid kattev sulam omakorda on sõltuvalt katuseprofiilist kaetud kas paksu kihi erikoostisega pulbervärviga, mis on oma olemuselt hästi vastupidav erivärv, või UV-kindla loodusliku kivipuiste ja akrüülvaiguga.

Kivipuiste annab lisakaitse roostet põhjustavate vigastuste vastu ning tagab, et vihmaga on katuse all olevates ruumides vaikne.

Erivärviga Aerodeki toodete värvikihi paksus on rohkem kui 100 µm, mis on 20–100% enam kui konkureerivatel toodetel. Paks pulbervärvi kiht tagab veelgi pikema katuse kestvuse ning toimib ka mürasummutajana.

Aerodek Tradition Plus profiil ühendab endas vastupidavuse ja ajatu disaini, meenutades oma profiililt klassikalist lainelist kivikatust. Katusepaneelid on kaetud pealt loodusliku UV-kindla kivipuruga ja see omakorda läbipaista akrüülvaiguga. Aerodek Tradition Plus on saadaval 9 erinevas värvitoonis. Garantii kehtib 40 aastat.

Soovi korral saab värviga kaetud profiilidele lasta integreerida paneelide alla akustilise kihi, mis viib vihma ja tuule korral mürataseme miinimumini.