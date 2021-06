Kim Jong-un peab uue seadusega sõda Lõuna-Korea slängi, rõivaste ja filmide vastu

Yoon Mi-so ütles, et oli 11-aastane, kui nägi mehe hukkamist Lõuna-Korea filmi omamise eest. Kogu naabruskonda sunniti pealt vaatama.

„Kui ei vaadanud, klassifitseeriti see riigireetmiseks,” ütles Yoon oma kodust Soulis BBC-le.

Põhja-Koreas tehti kõigile selgeks, et karistus ebaseaduslike videote smugeldamise eest on surm.

Elu Põhja-Koreas on püsiv karantiiniolukord ilma interneti ja sotsiaalmeediata ning vaid mõne riikliku telekanaliga, mis on mõeldud kuulutama seda, mida riigi juhid tahavad, et rahvas teaks.

Nüüd on valitseja Kim Jong-un kruvisid veelgi rohkem kinni keeranud, kehtestades uue seaduse „reaktsioonilise mõtlemise” vastu.

Kõik, kes tabatakse suure koguse meediamaterjalidega Lõuna-Koreast, USA-st või Jaapanist, on nüüd silmitsi surmanuhtlusega. Vaatamise eest ähvardab 15 aastat vangilaagrit.

Seadus ei puuduta aga ainult seda, mida inimesed vaatavad.

Hiljuti kirjutas Kim riiklikule meediale kirja, milles kutsus riigi noorteliitu võitlema „ebameeldiva, individualistliku ja antisotsialistliku käitumisega” noorte hulgas. Kim tahab, et kaoks välismaine keelekasutus, soengud ja rõivad, mida ta nimetas „ohtlikeks mürkideks”.

Souli väljaanne Daily NK, mis vahendab Põhja-Korea allikaid, teatas, et kolm teismelist saadeti ümberõppelaagrisse Lõuna-Korea popistaare jäljendavate soengute ja püksisäärte pahkluust kõrgemale käärimise eest.

Analüütikute sõnul tahab Kim takistada väljastpoolt informatsiooni jõudmist põhjakorealasteni, sest elu riigis muutub üha keerulisemaks.

Miljonid inimesed arvatakse olevat näljas. Kim tahab kindlustada, et neile söödetaks endiselt riiklikku propagandat ja et nad ei saaks heita pilku elule Lõuna-Korea telesarjades, mis on üles võetud ühes Aasia rikkaimas linnas Soulis.

Põhja-Korea on olnud muust maailmast rohkem ära lõigatud kui kunagi varem ja seda piiri sulgemise tõttu eelmisel aastal koroonapandeemia pärast. Elutähtsad saadetised ja kaubavahetus Hiinaga peaaegu seiskus. Import on endiselt piiratud.