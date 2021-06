Nigeeria terroriorganisatsiooni Boko Haram juht on rivaalitseva rühmituse juhi väitel surnud

ISWAP-i helisalvestuses öeldakse, et Shekau lasi ennast pärast lahingut kahe organisatsiooni vahel õhku, vahendab BBC News.

Shekau surmast teatati ka eelmisel kuul ja selliseid uudiseid on levitatud ka varem.

Helisalvestuses ütleb hääl, mis arvatakse kuuluvat ISWAP-i juhile Abu Musab al-Barnawile, et Shekau tappis end hetkega, õhkides lõhkeaine.

Al-Barnawi sõnul ajasid ISWAP-i võitlejad Shekaud taga, said ta kätte ja pakkusid võimalust endaga ühineda.

Üks Nigeeria julgeolekuagentuuridega lähedasi sidemeid omav ajakirjanik ütles, et Shekau suri, kui ISWAP ründas Boko Harami positsioone Kirde-Nigeerias Sambisa metsas.

Pärast Boko Harami etteotsa tõusmist 2009. aastal, kui selle asutaja politsei vahi all suri, juhtis Shekau selle muutmist põrandaalusest sektist surmatoovaks mässuliste organisatsiooniks.

Shekau juhtimisel on Boko Haram korraldanud pommiplahvatusi, inimrööve ja vangide vabastamisi. Alates 2014. aastast hakkas Boko Haram linnu vallutama, et luua šariaadiseadustel põhinev islamiriik.

Pärast Shekau Boko Harami juhiks saamist on tapetud üle 30 000 inimese ja üle kahe miljoni on olnud sunnitud kodudest lahkuma.

Boko Haram on ülemaailmselt tuntust kogunud ka sadade koolitüdrukute röövimisega.

Shekau ideoloogia on olnud nii äärmuslik, et see oli Islamiriigile vastukarva, mistõttu tekkis 2016. aastal ISWAP.